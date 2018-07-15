«أراضي دبي» تتعاون مع «دبي للعقارات» لدعم القطاع العقاري في الإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي) عن التوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «دبي للعقارات»، العضو في مجموعة «دبي القابضة»، بهدف دعم تطوير القطاع العقاري في دبي. وقع الاتفاقية مدير عام الدائرة، سلطان بطي بن مجرن، والرئيس التنفيذي لشركة «دبي للعقارات»، رائد النعيمي، وبموجب الشراكة الجديدة، ستقدم الشركة الدعم لبعض المبادرات والمشروعات الاستراتيجية للدائرة.

وقال سلطان بطي بن مجرن: «نسعى جاهدين إلى استقطاب المزيد من الشركاء، لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتنا ومبادراتنا الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، منها على سبيل المثال مشروع (التصرف العقاري الذاتي)، الذي نوفر من خلاله أول سوق رقمية للعقارات في دبي، إذ يتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، دون الحاجة إلى المستندات الورقية وشركات الوساطة، بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري».

وأضاف: علاقة الشراكة، التي تجمعنا مع «دبي للعقارات»، تؤكد النهج الثابت الذي تتبعه الدائرة، والذي يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتكون دبي جاذبة للاستثمار ورائدة على مستوى العالم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مهمتنا الطموحة لمواصلة الارتقاء بتميز القطاع العقاري.

من جانبه، قال رائد النعيمي: «تلتزم (دبي للعقارات) ببناء مجتمعات سعيدة، تشجع الناس على اتخاذ دبي موطناً لهم. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع (أراضي دبي)، في إطار مساعينا لتحفيز السوق العقارية المستقرة في دبي».