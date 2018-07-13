«نون» تعتزم دخول سوق توصيل البقالة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت منصة التسوق الإلكتروني المحلية (نون)، أنها تعتزم دخول سوق توصيل البقالة خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرة إلى أنها تسعى حالياً إلى إيجاد مزود خدمة للمساعدة في تسهيل دخولها إلى هذا القطاع.

«نون» تتجه للتوسع شرقاً لتشمل أسواق المنطقة كافة.

وقال مؤسس «نون»، محمد العبار، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن «على الشركة الانتظار ستة أشهر من الآن لتبدأ العمل في سوق البقالة»، مضيفاً أنه «تم الحديث مع عدد قليل من مزودي الخدمة للمساعدة في ذلك، على أن نكون في غضون تلك الفترة انتهينا من هذا الموضوع».

واعتبر العبار أن «من الأجدى توسيع (نون) لتشمل أسواق الشرق الأوسط كافة، حيث يجب أن نتجه نحو باكستان وبلدان أخرى مثلها»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «إذا اتجهت المنصة نحو شمال إفريقيا، فإن القاعدة ستكون جيدة جداً في تلك المنطقة أيضاً».

إلى ذلك، أعلنت «نون» في بيان صادر أمس، عن إطلاق وحدتي أعمال في الصين، الأولى في بر الصين الرئيس، والثانية في هونغ كونغ، وذلك إيذاناً بانطلاق عملياتها في آسيا، مؤكدة أنها تتطّلع إلى تأسيس شبكة موثوقة، تشمل أبرز مالكي العلامات التجارية الصينية التي تقدم أفضل المنتجات لتصبح في متناول المتعاملين في المنطقة.

وذكرت المنصة أن فريقاً متخصصاً منها يقوم بدعم من نظرائه الصينيين، بالاجتماع مباشرة مع مالكي العلامات التجارية المحلية في الصين، لبناء علاقات تضمن قيمة مميزة لجميع الأطراف، مشيرة إلى أنها تعتزم تأسيس مكتب دائم لها في الصين قريباً.

وقال العبار إن «سوق التجارة الإلكترونية في الصين تشهد ازدهاراً كبيراً، وتعتبر من بين الأكثر نشاطاً في العالم».

وأضاف أن «(نون) تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق الصينية، من خلال التعاون الوثيق مع المصنّعين المحليين، لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية التي تقدم قيمة كبيرة للمتعاملين».

وتابع العبار: «نتطّلع قدماً إلى عقد شراكات مع مالكي العلامات التجارية ومنصات التسوق الصينية، لتوفير باقة أكثر تنوعاً من المنتجات للمتسوقين في الشرق الأوسط، مع التركيز دائماً على إيلاء الأولوية القصوى لضمان رضى المتعاملين على كل المستويات».

يشار إلى أن «نون» تتعاون مع شركة متخصصة في قطاع الخدمات المالية، التي تقدم حلولاً آمنة للدفع الرقمي وتحويل الأموال عبر الإنترنت، لتوفير حلول دفع عالية الكفاءة للبائعين الصينيين، وتسهيل عملهم في سوق الشرق الأوسط، كما تقوم «نون» بتعزيز إمكاناتها اللوجستية في الصين والمنطقة، لضمان التسليم السلس والسريع لمنتجات العلامات التجارية الصينية إلى المتعاملين في الشرق الأوسط.

وشاركت «نون» خلال العام الجاري في معرض Cifnews العالمي للتجارة الإلكترونية، الذي عقد في مدينة شينغن الصينية بمشاركة أكثر من 50 ألف من متعاملي التجارة الإلكترونية العالميين ومئات العارضين، الذين قدموا مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.