«إيرباص» تواجه تأخيرات في تسليم طائرات «إيه 330» لشركة صينية

المصدر: تولوز - رويترز

تواجه شركة «إيرباص» تراكماً لطائرات «إيه 330» تزيد قيمتها على مليار دولار، لم تسلمها إلى شركات طيران تابعة لمجموعة «إتش.إن.إيه» الصينية، المثقلة بالديون، بعد خلاف بشأن مدفوعات متأخرة، وفقاً لمصادر بالقطاع ومعاينة للطائرات المنتظرة. وقالت مصادر إن شركات تنتمي للمجموعة الصينية العملاقة المتعثرة، التي تعمل في قطاعات مختلفة من الطيران إلى التمويل، أجلت المدفوعات أشهراً عدة، ما دفع «إيرباص» إلى سحب تسليمات بدلاً من التدخل وتمويل الطائرات بنفسها. وقال مصدر مطلع على المناقشات: «بعد ستة أشهر من المحادثات، اتخذت (إيرباص) القرار بسحب الطائرات لأنها لا تريد أن تضطلع بدور الممول».

لكن مصدراً آخر على دراية بالمسألة قال إنها في طريقها إلى الحل. وقال متحدث باسم «إيرباص»: «نحافظ على سرية محادثاتنا وشروط التعاقد مع المتعاملين». وتسلطت الأضواء على مجموعة الطائرات «إيه 330» التي لم يتم تسليمها على هامش مناسبة لاستعراض أصغر طائرات «إيرباص» الجديدة.

وتم إحصاء خمس طائرات «إيه 330» موجودة في مركز التسليم، وواحدة تنتظر على مسافة أبعد، بعضها مزود بمظلات عاكسة للحماية من أشعة الشمس مثبتة على نوافذ قمرة القيادة وجميعها مطلي بالشعار الأحمر المتوهج المميز لشركات الطيران التابعة لمجموعة «إتش.إن.إيه». وتشمل شركات الطيران «هاينان إيرلاينز»، و«بكين كابيتال إيرلاينز»، و«تيانجين إيرلاينز».

ويصل إجمالي كلفة ست طائرات من طراز «إيه 330» إلى 1.6 مليار دولار بالأسعار المعلنة.