30 شركة مدرجة في «دبي المالي» تنفي انكشافها على «أبراج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ورويترز

أرجأت محكمة الشارقة الجزائية، القضية المتهم فيها مؤسس شركة «أبراج للاستثمار المباشر»، عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي آخر بإصدار شيك بدون رصيد كافٍ حتى الأحد المقبل. وأعلن قرار التأجيل القاضي في المحكمة، نظير السوسي.

إلى ذلك، أكدت 30 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، حتى يوم أمس، عدم وجود أي انكشاف لها على «أبراج»، بينما أفصحت شركتان عن وجود انكشاف لهما على الشركة، وذلك من بين 51 شركة محلية مدرجة في السوق.

وتفصيلاً، أرجأت محكمة الشارقة الجزائية، القضية المتهم فيها مؤسس شركة «أبراج للاستثمار المباشر»، عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي آخر بإصدار شيك بدون رصيد كافٍ حتى الأحد المقبل، وأعلن قرار التأجيل القاضي في المحكمة، نظير السوسي.

وترتبط القضية بشيك قيمته 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) وقعه نقفي ومسؤول تنفيذي زميل له بالشركة لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في «أبراج»، وفقاً لما أظهرته وثيقة قضائية.

ويصل عدد الشركات التي أفصحت حتى يوم أمس، عن عدم وجود أي انكشاف لها على «أبراج» إلى 30 شركة مساهمة عامة وخاصة محلية مدرجة في سوق دبي المالي، بينما أفصحت شركتان عن وجود انكشاف لهما على الشركة، وذلك من بين 51 شركة محلية مدرجة في السوق، وبالتالي بقيت 19 شركة لم تفصح حتى انتهاء جلسة التداول أمس، علماً بأن المهلة الممنوحة للشركات من قبل السوق للإفصاح، تنتهي صباح اليوم الخميس، وقبل بدء جلسة التداول.

في السياق نفسه، أعلنت خمس شركات، تضم كلاً من: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«دي اكس بي انترتيمنت»، و«داماك»، و«الشركة الوطنية للتأمينات العامة»، في خطابات مرسلة إلى سوق دبي المالي، عدم وجود انكشافات لها على شركة «أبراج» أو استثمارات مشتركة معها.

من جانبها، أعلنت أمس، شركة «شعاع كابيتال» أنها تملك مع عملائها مجتمعين حصة نسبتها 3.6% في صندوق تابع لـ«أبراج»، لافتة إلى أن قيمة الانكشاف تبلغ 8.8 ملايين دولار، منها 4.9 ملايين دولار لـ«شعاع كابيتال»، و3.9 ملايين دولار لعملاء «شعاع كابيتال».

من جانبه، أعلن مصرف عجمان أنه لم يمنح شركة «أبراج» أي تمويل ولم يقم بالاستثمار في أي من صناديقها الاستثمارية، مشيراً إلى أنه دخل في مشاركة لتمويل شركة «ستانفورد مارين»، التي تمتلك فيها شركة «أبراج كابيتال» ما نسبته 51%، وذلك بضمان رهن سفن. وأوضح أن المبالغ المستحقة حالياً على شركة «ستانفورد مارين» تبلغ 105 ملايين درهم.

كما أعلن بنك «الإمارات للاستثمار» عدم وجود أي استثمارات في شركة «أبراج»، أو أي من المشروعات أو الصناديق التابعة لها.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع طالبت الشركات المدرجة ببيان واضح ومباشر بإجمالي الاستثمارات في مجموعة «أبراج» أو أي من الصناديق التابعة لها مع بيان تفاصيل كل منها وبيان مدى الانكشاف الذي قد تتعرض له الشركة، كما يتعين الإفصاح بشكل واضح في حال عدم وجود أي استثمارات أو علاقة تربط الشركة بمجموعة «أبراج».