«طيران الإمارات» تقدم عروضاً فندقية للقادمين إلى دبي والمسافرين عبرها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن تعاونها مع مجموعة من الفنادق والمرافق الترفيهية في دبي لتقديم عروض حصرية للقادمين إلى دبي والمسافرين عبرها، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من أسعار تنافسية في فنادق عالمية والاستمتاع بأفضل عروض الترفيه لدى السفر على متن طائرات الناقلة.

وبينت الشركة في بيان أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من عرض فندق «روف مرسى دبي»، الذي يقع ضمن أحد أكبر مشروعات الواجهة المائية في المنطقة، بأسعار تبدأ من 49 دولاراً (نحو 180 درهماً) في الليلة للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين.

وأضافت أن العرض يتضمن تذكرتين مجاناً لزيارة متنزهات «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، وهي: «موشنجيت دبي» و«بوليوود باركس دبي» و«ليجولاند دبي» و«الحديقة المائية ليجولاند ووتر بارك».

• العروض تسري على حجوزات الناقلة التي تتم من الآن حتى 29 سبتمبر.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمسافرين الاستمتاع بأفضل تجارب التسوق وتناول الطعام في وسط دبي، وبمشاهدة معالمها المعمارية المميزة، كما يمكنهم الاستفادة من العروض السعرية الجذابة التي تقدمها مختلف الفنادق في المنطقة، وتشمل فندق «روف داون تاون» و«منزل داون تاون» و«العنوان داون تاون».

وأوضحت أن سعر الليلة الواحدة في «روف داون تاون» يبلغ 99 دولاراً (نحو 364 درهماً) للشخص على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويحظى كلاهما ببطاقة دخول إلى مجمع الواقع الافتراضي الحديث في «دبي مول»، في حين يبلغ سعر الليلة الواحدة في فندق «منزل داون تاون» 149 دولاراً (نحو 547 درهماً) للشخص على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويشمل العرض تذكرتين مجاناً لمشاهدة العرض المسرحي «لا بيرل» الذي ينقل الحضور من خلال تجربة تفاعلية إلى ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

وتابعت أنه يمكن للمتعاملين أيضاً الاستفادة من عرض فندق «العنوان» مقابل 199 دولاراً (نحو 730 درهماً) لليلة للشخص الواحدة على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويشمل العرض أيضاً تذاكر مجانية إلى قمة برج خليفة.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنه يمكن للزوار الراغبين في قضاء عطلة قصيرة في دبي قبل متابعة السفر إلى وجهتهم المقصودة، أو أولئك الذين يخططون للبقاء في المدينة، الاستفادة من تلك العروض عن طريق حجز رحلاتهم عبر الإنترنت أو عن طريق وكلاء السفر، أو بالاتصال مع أي من مكاتب الشركة، كما يتوجب على المتعاملين أن يحجزوا قبل 24 ساعة من موعد سفرهم، وإظهار تذكرة سفرهم فور وصولهم إلى الفندق. ولفتت إلى أن العروض تسري على الحجوزات التي تتم من الآن حتى 29 سبتمبر المقبل والإقامة في الفنادق حتى 30 سبتمبر 2018، كما أنها تخضع لبعض الشروط والأحكام.