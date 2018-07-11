«غرفة دبي» تعقد 482 اجتماعاً مع مستثمرين لنقل أنشطتهم إلى الإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأن مكاتبها الخارجية عقدت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 482 اجتماعاً مع مستثمرين يرغبون في نقل أنشطتهم إلى دبي، وذكرت أن عدد الوفود التي زارتها، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، زاد بنسبة 106%.

فعاليات متنوعة أعلن المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الغرفة تستعد لتنظيم فعاليات متنوعة خلال الفترة المقبلة، أبرزها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وتنظيم المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية في بنما، إضافة إلى الإعداد لبعثة تجارية تشارك في معرض بناء السفن والمعدات والتكنولوجيا البحرية في هامبورغ الألمانية. وأكد بوعميم أن الغرفة ملتزمة بدعم القطاع الخاص، وتسهيل ممارسته للأعمال. - «غرفة دبي» روّجت للإمارة في 41 فعالية خارجية بـ32 مدينة ضمن 24 دولة. 721 وفداً زارت «غرفة دبي» من 23 بلداً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

زيادة عدد الوفود

وتفصيلاً، كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، عن تضاعف عدد الوفود التي زارتها، خلال النصف الأول من العام الجاري، ونموها بنسبة 106%، موضحة أن عدد تلك الوفود بلغ 721 وفداً زائراً من 23 بلداً، ضمت 1432 شخصاً، مقارنة بـ350 وفداً زائراً ضمت 849 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الغرفة، في بيان، أنها بحثت مع الوفود الزائرة تعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال في دبي ومجتمعات الأعمال في الدول التي تمثلها، إضافة إلى التركيز على تأسيس شراكات اقتصادية، وتطوير العلاقات التجارية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنظيم منتديات ولقاءات أعمال تعزز فرص النمو والاستثمار.

وأشارت «غرفة دبي» إلى أنها لعبت دوراً أساسياً في الترويج للإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، حيث روجت خلال النصف الأول من العام الجاري لدبي في 41 فعالية خارجية بـ32 مدينة ضمن 24 دولة.

المكاتب الخارجية

وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 482 اجتماعاً مع شركات مهتمة بسوق دبي، ومع مستثمرين يرغبون في نقل أنشطتهم إلى الإمارة، وشركات من دبي تتطلع إلى التوسع في الأسواق التي توجد فيها مكاتب الغرفة، إذ تعتبر مكاتب الغرفة التمثيلية ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة للتوسع في الأسواق الخارجية الواعدة.

وفي إطار جهودها لتحفيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب أبرز الشركات الخارجية إلى الإمارة والتعريف بالفرص الاستثمارية، نظمت الغرفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 14 منتدى وفعالية للأعمال، شارك فيها أكثر من 2694 مشاركاً، أبرزها الدورة الثانية من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، ومنتدى الأعمال الإماراتي اليوناني، ومنتدى الأعمال الإماراتي المولدافي.

شراكات متنوعة

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «الغرفة تعمل عبر شراكات متنوعة مع مختلف الهيئات العالمية وغرف التجارة الأخرى، على تفعيل قنوات التواصل بين الشركات في دبي ونظيرتها في الأسواق الأخرى، حيث إن اللقاءات التي تعقد مع الوفود الزائرة هدفها الترويج لدبي وجهةً عالميةً للأعمال، وبحث الفرص لشركات دبي في الأسواق الواعدة».

وأضاف «(غرفة دبي) تركز في هذه اللقاءات على إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وفرص اقتصادها المتنوع، ورؤيتها الطموحة لصناعة مستقبلها»، مؤكداً أن «العديد من الوفود الزائرة شاركت بعد ذلك في الفعاليات التي نظمتها الغرفة، وعقدت لقاءات مع شركات إماراتية حسب اهتماماتها واختصاصاتها لبحث فرص تعاون مشترك».

ولفت بوعميم إلى أن «الدور الذي تلعبه مكاتب الغرفة التمثيلية الخارجية، يبرز في التعريف ببيئة الأعمال بالإمارة، ومساعدة أعضائها على التوسع في الأسواق التي تعمل فيها المكاتب».

وأكد أن «المكاتب الخارجية تعتبر أداة رئيسة في استراتيجية الغرفة لاستقطاب المستثمرين إلى الإمارة، ومساعدة أعضائها على تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الخارجية، وبالتالي دعم خطط حكومتنا الرشيدة بتنويع الاقتصاد، وإنشاء شراكات في قطاعات ومجالات مستقبلية مطلوبة، كالذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، والخدمات الذكية والصناعة والطاقة المتجددة».