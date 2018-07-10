«دبي لصناعات الطيران» توافق على برنامج لإعادة شراء سندات بـ 300 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن موافقة مجلس إدارتها ومساهميها على برنامج لإعادة شراء سندات، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن عمليات إعادة الشراء، ستجرى من خلال تعاملات في السوق المفتوحة.

وبموجب هذه الموافقة، أعلنت الشركة، كذلك، أنها أعادت شراء ما قيمته 43 مليون دولار، من سنداتها التي تستحق عام 2024.

وقال العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران، خليفة الدبوس، إن «أسعار سنداتنا المتداولة، حالياً، لا تتوافق حسب اعتقادنا مع مكانة الشركة في السوق، وقوة وضعها الائتماني». وأضاف أن «قوة ميزانية الشركة ووضعها النقدي المتوقع، يسمحان لنا بإعادة شراء سنداتنا بخصم كبير، مع تحسين الرافعة المالية الإجمالية للشركة».

يشار إلى أن شركة دبي لصناعات الطيران تمتلك، حالياً، سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، في أسواق رأس المال الأميركية. كما أنها تعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، حيث تقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها إلى أكثر من 125 متعاملاً، من شركات الطيران حول العالم.