العملات الرقمية تتجه نحو تحقيق أكبر انتصار سياسي في تاريخها

أصبحت صناعة العملات المشفرة، التي كانت محاصرة بالفضائح والشكوك في واشنطن، الآن على مسافة قريبة من تحقيق أكبر فوز سياسي في تاريخها.

أقرت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أمس الخميس تشريع الأصول الرقمية الذي من شأنه أن ينشئ هيكلًا تنظيميًا للعملات المستقرة، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها لجنة مجلس الشيوخ تشريعًا رئيسيًا للعملات الرقمية.

كانت هذه الخطوة، التي حظيت بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، واحدة من أهم الخطوات التي اتخذها الكونجرس حتى الآن نحو منح قطاع العملات الرقمية ختم الشرعية الذي طال انتظاره والذي يمكن أن يعزز نموه.

وقالت السيناتور سينثيا لوميس، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ والتي أُطلق عليها لقب ”ملكة التشفير“ في مجلس الشيوخ، والتي دفعت لسنوات من أجل إحداث تغييرات صديقة للصناعة: "كل العمل الأساسي الذي وضعناه خلال السنوات الأربع الماضية بدأ يؤتي ثماره الآن. لقد حان وقت العمل الآن".

يوضح هذا الزخم الجديد مدى تغلب صناعة الأصول الرقمية على المخاوف التي طال أمدها بشأن الاحتيال وتقلبات السوق التي أعاقت سعيها للحصول على الشرعية في واشنطن لمعظم تاريخها. يعتقد المديرون التنفيذيون أن التشريعات يمكن أن تساعد العملات الرقمية، التي يستخدمها حاليًا جزء صغير فقط من سكان الولايات المتحدة، على أن تصبح أكثر انتشارًا.

وقد كان التحول المؤيد للعملات الرقمية مدفوعًا جزئيًا بمئات الملايين من الدولارات في الإنفاق السياسي من الصناعة وكبار مديريها التنفيذيين، الذين أمطروا واشنطن بالمال في السنوات الأخيرة من خلال الإنفاق على لجان العمل السياسي الكبرى، والضغط والعلاقات العامة والحملات التسويقية القوية.

تقول كارا كالفيرت، وهي مساعدة سابقة في مجلس الشيوخ وتشغل منصب نائب الرئيس للسياسة الأمريكية في Coinbase، أكبر بورصة عملات رقمية في الولايات المتحدة: "تسير الأمور ببطء، ثم تنطلق كلها دفعة واحدة".

لقد تمت مكافأة هذه الصناعة بسلسلة من الخطوات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب والمنظمون الذين اختارهم بنفسه، والذين تراجعوا إلى حد كبير عن حملة القمع التي واجهتها الصناعة في عهد الرئيس جو بايدن.

ولكن أكبر أهداف الضغط التي تمارسها شركات العملات الرقمية - التشريعات التي من شأنها إنشاء أطر تنظيمية خفيفة للأصول الرقمية - تمر عبر الكابيتول هيل. وقد اتخذ المشرعون في الأسابيع الأخيرة أولى خطواتهم الرئيسية لتعزيز قطاع العملات الرقمية، مع مستويات لافتة للنظر من دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

سيؤدي الإجراء الذي اتخذته اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع إلى إرسال مشروع قانون من شأنه إنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة - أو الرموز الرقمية المرتبطة بأصول أخرى مثل الدولار - إلى مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين.

صوّت خمسة أعضاء ديمقراطيين لصالح التشريع الذي يقوده الحزب الجمهوري، على الرغم من المعارضة القوية من زعيمة الحزب في اللجنة المصرفية، السيناتور إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس.

جاء ذلك في أعقاب تصويتين كبيرين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح قرار من شأنه أن يلغي لائحة من عهد بايدن تفرض متطلبات جديدة للإبلاغ الضريبي على بعض شركات العملات الرقمية.

قال لوميس إن كل ذلك يجتمع معًا لخلق "لحظة كبيرة" للعملات الرقمية.

إن الهدف بالنسبة للعديد من شركات الأصول الرقمية ومؤيديها هو نظام مالي أكثر تشابكًا مع الأصول الرقمية والبلوكتشين، وهي تقنية دفتر الأستاذ الرقمي التي تدعم العملات الرقمية.

قال كالفيرت، من منصةCoinbase "أعتقد أن الأمر يتعلق حقًا بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية المالية الحالية، بطريقة تحدث بشكل أسرع مما رأيناه من قبل".

ولكن المنتقدين، ومعظمهم من اليسار، يشعرون بالقلق من التحول المؤيد للعملات الرقمية. حيث حذرت وارين من تشريع العملات المستقرة الذي تقدمت به لجنتها يوم الخميس، قائلة إنه يفتقر إلى الحماية الضرورية للمستهلكين وضمانات مكافحة غسيل الأموال. كما حذرت أيضًا من أن العملات المشفرة قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي إذا أصبحت متداخلة مع بقية النظام المالي، نظرًا لتقلباتها.

وقالت للصحفيين في أعقاب تصويت اللجنة يوم الخميس: "أنا قلقة من مضي الولايات المتحدة قدمًا في مشروع قانون العملات المستقرة الذي يفتح الفرص أمام مهربي المخدرات والإرهابيين للتهرب من كل جزء آخر من النظام المالي".

كما أدى زخم العملات الرقمية إلى ظهور مخاوف أوسع من المشرعين وبعض المجموعات المصرفية بشأن الفصل بين الخدمات المصرفية والتجارية.

أثارت وارن مخاوف تتعلق بمكافحة المنافسة والاستقرار المالي بشأن مشاريع قوانين العملات المستقرة التي يقودها الحزب الجمهوري، والتي تقول إنها قد تفتح الباب أمام الشركات التجارية والتقنية الكبرى للدخول في الخدمات المالية والاستفادة من قوتها في سوق ما للسيطرة على سوق آخر. وقالت يوم الخميس إن التشريع "يمنح إيلون ماسك الفرصة لإصدار عملته النقدية X الخاصة به"، في إشارة إلى خطة الملياردير التي أعلن عنها مؤخرًا لجعل موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي (إكس) شريكًا مع شركة فيزا للدخول في الخدمات المالية.

ولكن مستوى الدعم لتحركات الكونجرس المبكرة في مجال العملات الرقمية يوضح مدى حرص المشرعين على إعطاء صناعة العملات الرقمية ما تريده. فبالإضافة إلى تشريع العملات المستقرة، يستعد المشرعون المؤيدون للصناعة أيضًا للمضي قدمًا في إصلاح شامل للعملات الرقمية من شأنه أن يقسم الإشراف على الأصول الرقمية بين الجهات التنظيمية.

وقال دانتي ديسبارتي، كبير مسؤولي الإستراتيجية ورئيس السياسة العالمية في شركة Circle، وهي شركة تصدر عملة رقمية مرتبطة بقيمة الدولار ويمكن أن تستفيد من تشريع العملات المستقرة: "إنها لحظة مهمة حقًا. هناك عمق كبير حقًا في الاهتمام وعمق الفهم وعمق التوافق في الصناعة. وهذا هو الأساس لوضع القانون".