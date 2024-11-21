خبير يتوقع تجاوز «بيتكوين» 100 ألف دولار بحلول 2025

ارتفع سعر العملة الرقمية «بيتكوين» إلى مستوى قياسي عند حدود 94 ألف دولار خلال تعاملات أمس، بعد أن أفادت تقارير بأن شركة «ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي غروب» التابعة للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، تجري محادثات لشراء شركة الأصول الرقمية «باكت هولدينجز إنك»، ما عزز الآمال في نظام داعم للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب المقبلة.

وتوقع الخبير في العملات الرقمية رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «بت كوينين» (Bitcoineen)، نواب البلوشي، أن تشهد «بيتكوين» استمراراً في ارتفاعاتها الحالية، مرجحاً تجاوزها حاجز الـ100 ألف دولار بحلول عام 2025.

وأوضح البلوشي لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الارتفاع المتوقع يأتي في ظل تزايد قوة «بيتكوين»، والإقبال الكبير عليها، سواء من الأفراد أو الاستثمار المؤسسي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزز من زخمها.

وبيّن أن العوامل التي تدعم هذه التوقعات، تشمل حقبة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب، التي من المتوقع أن تدعم «بيتكوين» بشكل كبير، ما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق، مشيراً إلى أن السياسات المحتملة لترامب، قد تؤسس لبيئة تنظيمية تسهم في نمو العملات المشفرة، إضافة إلى تعزيز تقنية «بلوك تشين».

ولفت البلوشي إلى أن الإقبال المتزايد من أكبر الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية، مثل «بلاك روك»، على الاستثمار في العملات الرقمية، يعد أيضاً من العوامل الداعمة، مشيراً إلى أن دولاً مثل السلفادور اتخذت خطوات مشابهة، ما يعكس توجهاً عالمياً متزايداً نحو هذه العملات.

وأشار إلى أنه مع التطور السريع الذي تشهده سوق العملات الرقمية، فضلاً عن تزايد اهتمام المستثمرين، فإن متعاملي العملات المشفرة بإمكانهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة على المديين القصير والمتوسط.

وقال رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «بت كوينين»، إن سعر «بيتكوين» سيظل محط اهتمام كبير في أسواق المال العالمية، في ظل التحديات والفرص التي تشهدها الأسواق على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي، مبيناً أن «بيتكوين» ستظل واحدة من أكثر الأصول الرقمية جذباً للمستثمرين في المستقبل القريب.

يشار إلى أن العملات المشفرة بشكل عام تشهد ارتفاعاً منذ الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يُعرف ترامب بدعمه للعملات المشفرة.

ووفقاً لتقديرات «فوربس»، فإن أبرز 11 ثرياً من مليارديرات العملات المشفرة، ممن تتكون معظم ثرواتهم من أصول مشفرة سائلة وأسهم، كسبوا مجتمعين 38 مليار دولار منذ بداية عام 2024.

وأظهرت تلك التقديرات أن نحو 63%، أو ما يعدل 24 مليار دولار، من تلك الزيادة حدثت منذ أوائل سبتمبر الماضي، حين بدأ التفاؤل بفوز ترامب يسيطر على معنويات المتعاملين في سوق العملات المشفرة.

سوق العملات المشفرة

تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية حاجز ثلاثة تريليونات دولار في 12 نوفمبر الجاري، وهو ما يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع دول قارة إفريقيا التي تتكون من 54 دولة، إذ يصل إجمالي الناتج المحلي للقارة إلى نحو 2.8 تريليون دولار، وفقاً لأحدث البيانات من صندوق النقد الدولي.

وبحسب مزود بيانات العملات المشفرة «كوين جيكو»، فقد ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة بنحو 25% منذ يوم انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر 2024، وحتى 12 من الشهر نفسه، ما يعكس تفاؤلاً كبيراً في السوق بعد انتخاب دونالد ترامب.