عملة "بيتكوين" تتجاوز 25 ألف دولار للمرة الأولى منذ 10 أشهر
تجاوزت عملة "البيتكوين"، اليوم الخميس، مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو من العام الماضي، بزيادة أكثر من 10%، وفقا لبيانات التداول.
وفي منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من 16:05 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت "البيتكوين" بنسبة 10.56% على أساس يومي لتصل إلى 25,200 دولار، متجازوة مستوى 25 ألفا، للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي.
ووفقا لموقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، زادت تكلفة "البيتكوين" بنسبة 10.12%، ووصلت إلى 25106 دولارا في المتوسط.
وتسجل عملة "البيتكوين" الرقمية، لليوم الثالث على التوالي، خلال هذا الوقت ارتفاعا بما يزيد قليلاً عن 15%.
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