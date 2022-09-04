"أبوظبي العالمي" يمنح "كليكل" الموافقة المبدئية للعمل كوسيط وحافظ أمين للأصول الافتراضية

حصلت شركة "كليكل"، أحدث مزوّد عالمي لخدمـة الأصول الافتراضية، ومقرها أبوظبي -على الموافقـة المبدئية لتقديم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) للعمل بصفـة الوسيط والحافظ الأمين للأصول الرقمية.

وأعرب القائمون على شركة " كليكل" عن سرورهم جراء الحصول على الموافقـة المبدئية من سوق أبو ظبي العالمي، حيث ستكون الشركة قريباً جزءاً من نظام التشفير البيئي المنظّم الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع منتجاتها وخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

وقال مايكل زاهو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كليكل"، إن "المسار المنظّم هو الطريق الوحيد لنمو أي شركة تشفير إذا كانت تريد أن تكون لاعباً جاداً على المدى الطويل، ولقد ولّت منذ فترة طويلة الأيام التي كان فيهـا لاعبو الأصول الرقمية يتمتعون بميزة المُضارب المبكّر للاستفادة من السوق الصاعدة سريعة النمو".

وأضاف زاهو، إن "الاضطرابات الأخيرة في سوق العملات المشفرة والبيع الكبير الناجم عن الشعور بالخوف من تفويت الفُرص الذي يحركه الجشع، هي مجرد مثال آخر لإظهار سبب حاجة السوق إلى التحكم الصحيح في المخاطر والامتثال".

وستعمل "كليكل" بنشاط على إشراك الجهات التنظيمية العالمية كجزء من التزامها المستمر بدعم المعايير العالمية، وتعزيز التطورات والنمو المستدام للنظام البيئي للتشفير بصورة جماعية.

ويعتبر سوق أبوظبي العالمي أحد أهم الهيئات التنظيمية العالميــة المختصّـة للأصول الافتراضية في المنطقة، ويظهر إصدار الموافقة المبدئية التزام شركة كليكل بأن تصبح الشركة الرائدة للأصول الافتراضية الشاملة في سوق أبو ظبي العالمي.

وقد أُعيـد مؤخراً تسميـة المجموعة، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "اي دي سي ام"، لتصبح كليكل التي تمثل العملات الصوتية عند النقر في تناغم وازدهار.