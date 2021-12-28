تراجع عملة بتكوين إلى أقل من 50 ألف دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

تراجعت العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أقل من 50 ألف دولار للوحدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وهو ما يراه بعض المحللين أساسا لتقييم آفاق أكبر عملة رقمية في العالم خلال العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بتكوين تراجعت اليوم بنسبة 4.5% حيث جرى تداولها بسعر 49.3 ألف دولار للوحدة الواحدة حتى الساعة الثامنة و40 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك.

كما تراجع سعر إيثر ثاني أكبر عملة رقمية في العالم ومؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة بأكثر من 3% اليوم.

وفقدت العملات الأصغر مثل سولانا وكاردانو وبولكادوت بعض مكاسبها اليوم، بحسب موقع كوين جيكو المعني بمتابعة سوق العملات الرقمية.

كانت عملة البتكوين قد ارتفعت أمس بنسبة 1.5% إلى 51575 دولار للوحدة الواحدة، في حين ارتفع سعر العملة إيثر بنسبة 0.4% إلى حوالي 4100 دولار للوحدة الواحدة.

وقال مات ميلي كبير محللي الأسواق في شركة ميللر تاباك بلس كو: "لا شك في أن سيطرة بتكوين على سوق العملات المشفرة تراجعت مؤخرا... اعتقد أن سبب ذلك هو رغبة بعض المستثمرين في السعي وراء الأشياء الأحدث".

وفي الوقت نفسه فإن اكتساب هذه العملات البديلة زخما ليس تطورا جديدا، حيث سجلت العديد من العملات المشفرة بخلاف عدد قليل منها، نشاطا قويا خلال العام الحالي مع اتساع نطاق اقتصادات العملات المشفرة هذا العام وتحول الاهتمام نحو مناطق أخرى من السوق.

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