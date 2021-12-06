ضياع 150 مليون دولار عبر عملية قرصنة لمنصة رقمية في لحظات

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت واحدة من منصات العملات الرقمية الكبرى، وهي منصة "بيت مارت" عن وجود اختراق ضخم ترتب عليه ضياع أكثر من 150 مليون دولار في لحظات.

وأشارت تقارير إعلامية، أن المتسللون أنشأوا مزيجًا من أكثر من 20 رمزًا يتضمن عدد من العملات .

وخسرت Bitmart للتبادل المشفر ما يقرب من 150 مليون دولار في تسوية محفظة ساخنة تمت استضافتها عبر سلاسل ايثريوم وبينانس سمارت شاين.

ومن جانبه أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "بيت مارت" شيلدون شيا، هذا الإختراق عبر تويتر، حيث قال: "لقد حددنا خرقًا أمنيا واسع النطاق يتعلق بإحدى محافظ عملة الايثريوم الكبيرة.

وأضاف: "لقد تمكن المتسللون من سحب أصول تقدر قيمتها بأكثر من 150 مليون دولار ".

وتابع:" البورصة الآن "تجري مراجعة أمنية شاملة" وأن جميع عمليات السحب معلقة حتى "إشعار آخر"

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