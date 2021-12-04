"مذبحة" مستمرة تشهدها أسواق العملات الرقمية بسبب المضاربة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت سوق العملات الرقمية "مذبحة" أمس وحتى صباح اليوم السبت وما زالت مستمرة حتى الآن من دون أسباب جوهرية تذكر سوى أعمال المضاربة.

وهبطت عملة بتكوين المشفرة 12.14٪، بحسب وكالات، إلى 47176.09 دولار اليوم السبت، لتخسر بذلك أكثر من ستة آلاف دولار عن الإغلاق السابق.

وتراجعت بتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 31.6٪ عن ذروة العام البالغة 69 ألف دولار التي سجلتها في العاشر من نوفمبر.

وانخفض سعر عملة إيثر 10.14٪ إلى 3794.61 دولار اليوم السبت، لتخسر أكثر من ٤٠٠ دولار عن إغلاقها السابق.

وتراجعت العملات الأخرى بنسب ترواحت ما بين 15٪ و 20٪، وبعضها فاق هذه النسبة، حيث انخفضت عملات الريبل والداش والشيبا والدوج كوين بنسب تعدت ال20٪

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