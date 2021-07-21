أبرز الحقائق والمعلومات حول "العملات الرقمية المستقرة"

المصدر: أمل المنشاوي -أبوظبي

تتجه كثير من المصارف المركزية حول العالم، لربط عملتها الوطنية بإحدى العملات الرقمية المستقرة لمواكبة التطور في عالم المدفوعات باستخدام العهد الجديد من الإنترنت وهي تقنية البلوك تشين.

وتختلف العملات المستقرة عن العملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين بأنها مستقرة القيمة فيما الثانية شديدة التقلب.

وتعد عملة "تيثير" USDT، وعملة USDC، من أهم وأشهر العملات المستقرة حاليا حيث يتم بهما شراء بيع العملات الرقمية كما أعلنت جهات عدة عن قبول الدفع بهما .



والعملة المستقرة Stablecoins هي فئة جديدة من العملات الرقمية المشفرة التي تحاول توفير نوعا من الاستقرار في سعر العملات الرقمية المشفرة وتدعمها الأصول الاحتياطية المدعومة بالدولار أو اليورو او أي عملة دولية. واكتسبت اقبالا كبيرا واهتماما عالميا لأنها تحاول تقديم أفضل ما في عالم المال المشفر وعالم المال المحلي.



ومن أهم الميزات التي اتت بها العملات المستقرة: المعالجة الفورية والأمان والخصوصية، والميزة الاكثر أهمية أنها مشفرة ولا مركزية ومستقرة.

وتحاول العملات المستقرة، سد الفجوة بين العملات الورقية والعملات المشفرة مثل البيتكوين وأخواتها، وهناك ثلاث فئات من العملات المستقرة:



أولا : عملات مستقرة مضمونة بعملات ورقية محلية كالدولار الأمريكي واليورو وفيه: تحتفظ العملات المستقرة المضمونة بالعملات الورقية المحلية باحتياطي العملات الورقية، مثل دولار أمريكي usd، كضمان لإصدار عدد مناسب من العملات المشفرة ويمكن أن تشمل الأشكال الأخرى للضمانات معادن ثمينة مثل الذهب أو الفضة، فضلاً عن سلع مثل النفط، ولكن معظم العملات المستقرة المضمونة بعملات الفيات (العملات المحلية) الحالية تستخدم احتياطيات الدولار.



ويتم الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات من قبل أمناء مستقلين وتتم مراجعتها بانتظام للالتزام بالامتثال اللازم. وتعتبر عملة "تيثر" Tether USDT وTrueUSD عملات مشفرة مستقرة مشهورة لها قيمة تعادل قيمة الدولار الأمريكي الواحد وتدعمها ودائع بالدولار.



ثانيا: عملات رقمية مستقرة مرتبطة بمنتجات أو معادن ثمينة يتم دعم قيمة هذه العملات المشفرة بأصول قابلة للاستبدال، مثل المعادن الثمينة، وغالبا ما تكون الذهب، وكذلك النفط أو العقارات. على سبيل المثال عملة “DGX” مرتبطة بالذهب، وأن كل عملة واحدة تقابل غرام واحد من الذهب، حيث يتم الاحتفاظ باحتياطي الذهب في سنغافورة، ويتم الكشف عنه كل 3 أشهر. كما يمكن لمالكي هذا النوع من العملات استبدالها مقابل سبائك حقيقية، كل ما يحتاجون إليه هو السفر إلى سنغافورة.

ثالثا: عملات مستقرة مدعومة بعملات مشفرة: يتم دعم العملات المستقرة المضمونة بعملات مشفرة أخرى، نظرا لأن العملة المحجوزة قد تكون عرضة أيضا لتقلبات عالية، فإن العملات المستقرة (المعززة) بالضمانات بالعملات المشفرة الأخرى، يتم الاحتفاظ بعدد أكبر من الرموز المميزة للعملة المشفرة كاحتياطي لإصدار عدد أقل من العملات المستقرة.



5 عملات

بدأت العملات المستقرة في الظهور في عام 2015، عندما نشأت العملة الرقمية "تيثير" USDT، أحد أفضل هذه العملات حتى الآن، وهي مرتبطة بالدولار الأمريكي وسعرها عند 1 دولار.



يأتي في المركز الثاني في أفضل العملات المستقرة أو الثابتة في العالم، عملة USDC، وهي عملة نشأت في عام 2018، بواسطة شركة Circle المالية، ونجحت في وقت قصير في جذب العديد من المستثمرين إليها.

وتعتبر عملة Paxos Standard، والتي يرمز إليها بالرمز المميز PAX، واحدة من أفضل العملات الثابتة في العالم في الوقت الحالي، ونجحت في أخذ شهرة واسعة بين مستثمري العملات الافتراضية على الرغم من حداثتها.



وأيضا تعد عملة TrueUSD واحدة من أفضل العملات الثابتة في العالم، ويرمز إليها بالرمز المميز TUSD، وهي عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي بالطبع بنسبة 1:1، وتتميز العملة بأنها متوافرة في العديد من البورصات المختلفة.



وتعد عملة Multi-collateral DAI، والتي يرمز لها بالرمز المميز DAI، إحدى العملات الثابتة الواعدة بشكل كبير في هذا السوق، وظهرت في عام 2019، وهي تعتبر أحدث العملات في هذه القائمة، لكنها في أشهر قليلة ماضية أثبتت بالفعل أنها تستحق أن تتواجد في هذه القائمة.

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