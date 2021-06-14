الصين تصعد حملتها صد العملات المشفرة

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

صعدت السلطات الصينية حملتها ضد العملات المشفرة، واعتقلت أكثر من 1100 شخص يشتبه في استخدامهم الأصول الرقمية لغسل الأموال كما أمرت بإغلاق موقع استخدم في تعدين العملات المشفرة في إحدى مقاطعاتها الغربية.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن الشرطة الصينية شنت حملة شملت 23 مقاطعة ومنطقة ومدينة، اعتقلت أكثر من 170 جماعة يشتبه في اشتراكها في تداول العملات المشفرة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها خلال عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت. وأضافت أن المشتبه بهم حولوا بشكل متكرر الأصول من عملة مشفرة إلى أخرى لتغطية مساراتهم.

وقال صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن حملة الاعتقالات جاءت بعد تعهد السلطات الصينية بـ "اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين بيتكوين"، لافتة أن ذلك جزء من جهود أوسع للحماية من المخاطر المالية الناجمة عن تداول العملات المشفرة، وتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التعدين في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن الحملات الأمنية عززت المخاوف من قمع سوق العملات المشفرة ما أدى إلى عمليات بيع قوية لعملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وبلغ سعر عملة بيتكوين 36،755.77 دولارًا يوم الخميس الماضي، بعد أن كان مرتفعًا حتى 64،802 دولارًا للقطعة الواحدة في منتصف أبريل.

وتعارض الصين الإقبال الشديد على تعدين العملات المشفرة، وهي تقنية تحتاج إلى طاقة كهربائية كثيفة، ما يتعارض مع أهداف الطاقة في بكين، خصوصا مع إصرار الرئيس الصيني، شي جين بينغ على وضع أهدافًا طموحة لتقليل استخدام الفحم.

وقال كبير محللي السوق في شركة أفا تريد للوساطة، ومقرها لندن، نعيم أسلم، إن الصين لديها موقف قوي للغاية ضد العملات المشفرة. مشيرا إلى أن الصين بدأت في حظر عناوين منصات تعدين العملات المشفرة على شبكة الإنترنت في الصين.

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