الحروب التجارية ستكلف الاقتصاد العالمي تريليوني دولار بحلول 2027

كشف تقرير أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأميركية ستكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية 2027.

ويأتي ذلك جراء وصول الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأظهرت تقديرات لوكالة "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الصدمة الاقتصادية العالمية ستصل إلى 2 تريليون دولار مقارنة بمسار النمو قبل اندلاع الحرب التجارية.

كما أشار التقرير إلى أن معدل الرسوم الجمركية الأميركية الحالي هو الأعلى منذ 90 عاما، حيث يتجاوز المستويات السابقة بستة أضعاف مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام عندما تولى دونالد ترامب منصبه.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن هذا الاتفاق لن يحدث تحسنا ملحوظا في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.4% سنويا.