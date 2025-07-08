استقرار أسعار «المعدن الأصفر»

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، اليوم، إذ علقت بين الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الذي حد من أي زخم صعودي.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3331.85 دولاراً للأوقية (الأونصة).



واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3341.80 دولاراً.

وبدأ ترامب، الإثنين، في إخطار شركاء الولايات المتحدة التجاريين بأنه سيبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في الأول من أغسطس، مُعلنا بذلك مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع فرض رسوم جمركية على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25 بالمئة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إن للتجارة: "يبدو أن المتداولين غير منزعجين نسبياً من حديث ترامب بشأن الرسوم الجمركية، ومع تقلص الطلب على الملاذ الآمن إلى حد كبير في هذه المرحلة، لا يزال الذهب يترقب فرصته، في انتظار حدوث ارتفاع محتمل".

وأضاف ووترر أن ارتفاع عوائد السندات ومرونة الأسواق الآسيوية في مواجهة تطورات الرسوم الجمركية يحدان من إمكانية ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية.

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، ويزيد ارتفاع العائدات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وأججت رسوم ترامب الجمركية مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو خفض أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يُقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر يونيو، والمقرر صدوره غداً الأربعاء، المزيد من المؤشرات على سياسات البنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.75 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1368.93 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1112.88 دولارً.