"بيتكوين" تتجاوز مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير

تجاوز سعر عملة البيتكوين حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير الماضي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع المملكة المتحدة.

وارتفع سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم بأكثر من 4% ليصل إلى 100801 دولار حسب بيانات "كوين متريكس"، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ أشهر، وسط موجة تفاؤل غذّاها الإعلان المفاجئ.

وبدأت التحركات في أسواق العملات الرقمية ،بعدما لمح ترامب أمس في منشور على منصة "تروث سوشيال" إلى قرب إعلان مهم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما أكدته لاحقاً صحيفة نيويورك تايمز. ووصف ترامب الاتفاق في منشور لاحق بأنه "شامل وكامل، وسيعزز العلاقة بين البلدين لسنوات مقبلة".

وامتدت مكاسب البيتكوين إلى العملات الرقمية الأخرى، التي كانت قد عانت هذا العام من بطء في الأداء مقارنة بالعملة.