ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مع استغلال المستثمرين خسائر اليوم السابق على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأميركية التي قد تضعف الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 66.62 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو والتي ينقضي أجلها، اليوم، 65 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 63.73 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأميركي الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو 43 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 62.84 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الاثنين.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت: "ظهرت بعض عمليات تغطية المراكز المكشوفة بعد عمليات البيع الحادة يوم الاثنين".

لكنه استطرد قائلا إن: "المخاوف بشأن الركود المحتمل الناجم عن حرب الرسوم الجمركية لا تزال قائمة"، متوقعا تداول الخام الأمريكي في نطاق 55 إلى 65 دولارا في الوقت الحالي نظرا لحالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وقال إن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ ما لم يتم خفض أسعار الفائدة على الفور.

وأثارت تعليقاته بشأن باول مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي في تحديد السياسة النقدية والتوقعات بالنسبة للأصول الأميركية.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمس الاثنين.

وقال كيكوكاوا: "من المتوقع أن تؤثر الضبابية المتزايدة المحيطة بالسياسة النقدية الأميركية سلبا على الأسواق المالية والاقتصاد الأوسع، مما يثير مخاوف من أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام".

وأظهر استطلاع، لرويترز في 17 أبريل، أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50 بالمئة.

والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهر استطلاع أولي أن من المتوقع تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين من المرجح ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، وذلك قبل صدور التقريرين الأسبوعيين من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة.