ارتفاع أسعار النفط و"برنت"عند 106.58 دولار للبرميل

⁠ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن تطورات الاحداث في الشرق الأوسط ، فضلا عن آفاق زيادة إمدادات الديزل من روسيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 106.58 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 94.94 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد تراجع 0.9 بالمئة أمس فيما ارتفع الخام الأميركي 0.4 بالمئة.