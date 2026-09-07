النفط يواصل ارتفاعه و"برنت" عند 96.80 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم، مدعومة بمكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.54%، إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتًا، أو 0.72%، إلى 92.14 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد ارتفع 7.8% الأسبوع الماضي، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بلغت نحو 10%.