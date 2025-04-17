الخطوط الجوية السورية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى الإمارات
أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم، في حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك" عن استئناف الرحلات الجوية بين سورية والإمارات، ابتداءً من يوم الأحد القادم 20/04/2025.
ونشرت الخطوط الجوية السورية بيانا جاء فيه: "يسرّ الخطوط الجوية السورية أن تعلن، وبشكل رسمي، عن عودة تشغيل الرحلات المباشرة بين سورية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من يوم الأحد 20/04/2025، وذلك إلى كل من دبي والشارقة كمرحلة أولى استثنائية".
وأضافت في بيانها: "نؤكد لعملائنا الكرام أننا نعمل جاهدين على إضافة المزيد من الرحلات في أقرب وقت ممكن، وذلك فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة".
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