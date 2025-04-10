الاتحاد الأوروبي يعلق رسومه المضادة على السلع الأميركية لمدة 90 يوما

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق حزمة التدابير الجمركية المضادة على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما.

جاء هذا الإعلان عقب قرار مماثل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لمدة 90 يوما بعد دخولها حيز التنفيذ صباح أمس الأربعاء.

وأوضحت فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن هذا التعليق يهدف إلى منح فرصة للمفاوضات بين الطرفين لتسوية الخلافات التجارية المتصاعدة.

وأكدت أنه في حال لم تسفر المفاوضات عن نتائج مرضية، فإن التدابير المضادة الأوروبية ستدخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الأعمال التحضيرية لتدابير إضافية ما تزال جارية، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد بالفعل أولى تدابيره المضادة، وهي رسوم على منتجات أميركية محددة مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن، ردا على الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، وكان من المقرر تقديم إجراءات أخرى للرد على الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السيارات وجميع المنتجات الأوروبية بنسبة 20% في بداية الأسبوع المقبل.

وقد رحبت فون دير لاين سابقا بقرار الرئيس الأميركي تعليق الرسوم الجمركية، واصفة هذه الخطوة بأنها مهمة لاستقرار الاقتصاد العالمي.