النفط يقفز 4% بعد تعليق ترامب الرسوم وزيادتها على الصين

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء أكثر من أربعة بالمئة لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات كانت قد بلغته في وقت مبكر من الجلسة وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين لكنه سيوقف زيادات أعلنها الأسبوع الماضي على معظم الدول الأخرى.

ووافق ترامب على تعليق مؤقت لمدة 90 يوما ضمن خطته للرسوم الجمركية لكنه رفع أيضا نسبة الرسوم المفروضة على الصين إلى 125 بالمئة يسري مفعولها على الفور.

وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المعلن عنها سابقا والبالغة 104 بالمئة على الصين في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أي 4.23 بالمئة إلى 65.48 دولار للبرميل عند التسوية. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.77 دولار أو 4.65 بالمئة لتبلغ 62.35 دولار عند التسوية.

وخسرت عقود الخامين نحو سبعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة قبل أن ترتد نحو الارتفاع.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "وصلنا إلى نقطة تحول في الصراع التجاري إذ يمنح ترامب الدول التي أبدت رغبتها في العمل على اتفاق للتخلص من الرسوم الجمركية بعض الوقت لتسوية الأمر".

وأضاف فلين "ما يفعله ترامب هو عزل الصين اقتصاديا".

وأعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية إذ فرضت رسوما نسبتها 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من الخميس ردا على سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب.

وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في شركة ميزوهو "أعتقد أن السوق يتوقع أن تأتي صفقة صينية في القريب العاجل... نحرز تقدما فيما يبدو في بعض البلدان التي كان الصينيون يأملون في الضغط عليها".

وقال المحلل في يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو إن الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة تُثير مخاوف من ركود عالمي.

وأضاف "في حين أن الطلب على النفط لم يتأثر على الأرجح بعد، فإن المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الخام خلال الأشهر المقبلة تتطلب انخفاض الأسعار لتحفيز تعديل في العرض يمنع حدوث فائض في السوق".

ودخلت تدابير مضادة في كندا، الحليف القريب للولايات المتحدة وشريكها التجاري الرئيس، حيز التنفيذ الأربعاء.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على مجموعة من السلع الأمريكية في جولة أولى من التدابير المضادة.

ومما زاد من الضغط على أسعار النفط، قرار أوبك الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج في مايو 411 ألف برميل يوميا وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستدفع نحو وجود فائض في السوق.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 2.6 مليون برميل إلى 442.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "الصادرات تراجعت، وسيتعين علينا أن نرى ما إذا كنا سنفقد قدرة الوصول إلى السوق الصينية، وما إذا كنا سنشهد تراجعا في وضع التصدير مستقبلا".