الذهب يهبط مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن المخاوف إزاء فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة أبقت الأسعار فوق مستوى ثلاثة آلاف دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3015.5 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1508 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3022.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير خبراء استراتيجيات المعادن النفيسة لدى زانر ميتالز "لا يزال الذهب مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية. وتسجيل مستويات قياسية جديدة تشي بتحقيق هدفي التالي لصعود الذهب إلى 3150 دولارا أميركيا".

وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط في مواجهة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، بنسبة تزيد على 15 بالمئة منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس.

كما تترقب الأسواق بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على السياسة النقدية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة ثابتا الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال خفضه لاحقا هذا العام. ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.69 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 976.70 دولار. وصعد البلاديوم اثنين بالمئة إلى 971.50 دولار.