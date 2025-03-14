أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب، اليوم، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مدفوعة بحالة عدم اليقين المحيطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، والتوترات التجارية.

كذلك ساهمت التوقعات المتزايدة بتخفيف السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع الأسعار.

وجاء ذلك خلافا للعقود الفورية للمعدن النفيس التي تراجعت بنحو طفيف بنسبة 0.11% إلى 2985.86 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال استراتيجي السوق في "آي جي" ييب جون رونغ: "يعكس موقف السوق الخالي من المخاطر توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ، لذلك يتجهون مرة أخرى إلى الذهب كملاذ آمن".