شاشة سريعة لعشاق الألعاب

أطلقت شركة «آسوس» شاشة جديدة ضمن سلسلة «TUF Gaming»، تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشتها «VG27AQ3AZ» الجديدة تمتاز بالسرعة، حيث يبلغ زمن الاستجابة مللي في الثانية فقط، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 180 هرتز، مع دعم تقنيات المزامنة «ELMB Sync» و«G-Sync» و«FreeSync Premium» لعرض الألعاب بسلاسة، وتأتي شاشة الألعاب الجديدة بلوحة «Fast IPS» قياس 27 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ (2560 × 1440 بيكسل)، بينما تبلغ شدة السطوع (250 قنديلة/م2)، مع تغطية نطاق الألوان «sRGB» بنسبة تصل إلى 130%، إضافة إلى إمكانية ضبط درجة حرارة الألوان على أربعة أوضاع.

وتشتمل الشاشة أيضاً على منفذ «DisplayPort 1.4» ومنفذَي «HDMI 2.0»، ومنفذ لتوصيل سماعة الرأس، مع سماعتين بقدرة 2 واط لكل منهما، فيما يمكن تعديل وضع الشاشة من حيث الميل والتدوير.