"النقد الدولي" يحذر من مخاطر ارتفاع الدين العام في المنطقة

توقعت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، أن يصل معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 3.6% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط وتراجع حدة الصراعات الإقليمية.

وأضافت جورجيفا خلال "منتدى المالية العامة للدول العربية" في دبي اليوم، أن التوقعات المتوسطة المدى لا تزال تشير إلى نمو أضعف مما كان عليه قبل الجائحة.

وتابعت: نجح صانعو السياسات عمومًا في كبح التضخم، لكن ليس في كل مكان، حيث عاد التضخم للارتفاع في بعض البلدان. وهذا قد يؤدي إلى تباين في أسعار الفائدة عبر البلدان وارتفاع تكاليف الاقتراض للاقتصادات الناشئة والنامية.

وقالت: تواجه العديد من البلدان في هذه المنطقة ضغوطًا بخصوص الدين العام، حيث تتجاوز مستوياته 70% من الناتج المحلي الإجمالي. محذرة من مخاطر سيناريو انخفاض النمو وارتفاع الديون.

وتابعت: تواجه الحكومات مهمة صعبة في احتواء مستويات الديون العالية في ظل تزايد احتياجات الإنفاق. وتواجه هذه المنطقة حاجة ملحة لإنشاء وظائف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء القدرة على التكيف مع الكوارث الطبيعية، ودعم التنوع الاقتصادي. كما أن متطلبات الأمن الوطني وإعادة الإعمار بعد الصراعات كبيرة أيضاً.

وينظم المنتدى بالتعاون بين "صندوق النقد العربي" و"صندوق النقد الدولي"، ووزارة المالية في دولة الإمارات.