تراجع الدولار وسط معاملات متقلبة

تراجع الدولار اليوم الاثنين وسط معاملات متقلبة، وذلك بعد نشر تقارير متضاربة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرضها عند تولي مهام منصبه هذا الشهر.

وانخفض الدولار بما يصل إلى 1.07 بالمئة خلال تعاملات اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مساعدي ترامب يستعرضون خططا لقصر الرسوم الجمركية على القطاعات المهمة للأمن القومي والاقتصادي، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من فرض رسوم أوسع نطاقا.

لكن الدولار قلص انخفاضاته بعد أن نفى ترامب هذا التقرير في منشور على منصة (تروث سوشيال).

وقال كارل شاموتا، كبير محللي السوق لدى شركة كورباي في تورونتو "الحقيقة هنا هي أن منشورات ترامب على منصة تروث سوشيال ستؤدي إلى تقلبات في سوق العملات لفترة من الوقت، ورد الفعل الذي لاحظناه هذا الصباح يعكس الآليات الأساسية".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.59 بالمئة إلى 108.32، مع ارتفاع اليورو 0.68 بالمئة إلى 1.0379 دولار.

ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين عند 109.54 الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تلقى دعما جراء متانة الاقتصاد واحتمال ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية وتباطؤ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع اليوان الصيني 0.26 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 7.341 للدولار. ووصل الدولار إلى أعلى مستوى في 26 شهرا مقابل اليوان الأسبوع الماضي إذ يُنظر إلى الصين باعتبارها أحد البلدان الرئيسية المستهدفة بالرسوم الجمركية.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 157.58 للدولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.64 بالمئة إلى 1.2499 دولار.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأهمها تقرير الوظائف الحكومية الذي سيصدر يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الكندي 0.65 بالمئة إلى 1.43 للدولار الأمريكي وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين عزمه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم.