الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم، وسط انتظار المستثمرين لبيانات عن الأجور في الولايات المتحدة، غدا، للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2648.89 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الأجور في الولايات المتحدة غدا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل.

ووفقا لأداة فيدووتش فإن الأسواق تتوقع حاليا فرصا بنسبة 79.3 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر و85 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد قال، أمس، إن الاقتصاد أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة التخفيضات في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 939.07 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 975.48 دولار.