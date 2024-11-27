صعود الذهب وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة سعيا إلى مؤشرات على المدى المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2639.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2639.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بواقع 0.1 بالمئة، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا أمس.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "شهد الذهب تقلبات صاحبت تقلبات الدولار. ومع ذلك، كانت حركة الأسعار محدودة في التعاملات الآسيوية".

وأضاف "على المدى الطويل، أعتقد أن الحرب التجارية التي سيشنها (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب قد تكون إيجابية للذهب بسبب أعباء الديون المرتفعة وبعض التخلي عن الدولار".

وسوف يراقب المتداولون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وطلبات إعانة البطالة والمراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 63 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وفي الصين، أظهرت بيانات أن صافي واردات البلاد من الذهب عبر هونج كونج في أكتوبر تشرين الأول انخفض مقارنة بسبتمبر أيلول وتراجع 43 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 إلى 926.74 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 980.55 دولار.