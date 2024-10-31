الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، اليوم، وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر على خلفية الإقبال على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما يترقب المستثمرون تقريرا للتضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0254 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقفزت الأسعار بستة في المئة خلال الشهر الجاري.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2797.80 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لأداة فيد ووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 96 بالمئة أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وعادة ما ينظر للسبائك على أنها استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 33.68 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1008.68 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1141.00 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب شهرية.