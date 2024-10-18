الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، للمرة الأولى على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأمريكية، الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارا.

وقال تاي وونج وهو متعامل مستقل في المعادن مقيم في نيويورك "الذهب لا يكترث لارتفاع الدولار ويصعد كلما سنحت فرصة".

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت الليلة الماضية قوة الاقتصاد، وهو ما عزز الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. إلا أن المتعاملين ما زالوا يتوقعون احتمالات بنسبة 90 بالمئة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق 2500-2800 دولار في الأشهر المقبلة مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي والمستويات المرتفعة من التوتر الجيوسياسي، بحسب محللين في بي.إم.آي.

وفي الولايات المتحدة وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تسعى نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى الحصول على دعم كل الناخبين الذي لم يحسموا مواقفهم.

وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد لكنها تعد في الوقت نفسه استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار.