ارتفاع صادرات «هيونداي» و«كيا» الهجينة إلى 35.2%

أظهرت بيانات صناعية كورية أمس، أن صادرات السيارات الهجينة لـ«شركة هيونداي موتور»، وشركة «كيا» التابعة لها، ارتفعت بنسبة 35.2% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، نقلاً عن بيانات جمعية السيارات والتنقل الكورية، أن شركتي «هيونداي موتور» و«كيا» صدرتا ما مجموعه 222 ألفاً و818 سيارة هجينة في الفترة من يناير إلى يوليو، مقارنة بـ164 ألفاً و851 وحدة صدرتها الشركتان في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات السيارات الهجينة من «هيونداي موتور» بنسبة 58.3% على أساس سنوي إلى 141 ألفاً و32 وحدة.