سنغافورة تعتزم تقديم مساعدات للأفراد والشركات

قال رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، إن سنغافورة ستقدّم مساعدات للأفراد والشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلن وونغ، في أول خطاب له بمناسبة اليوم الوطني، أمس، والذي ألقاه بلغة الماندرين الصينية، أن الحكومة ستعمل على تقليص تكاليف الأعمال التجارية، من خلال تبسيط إجراءات الامتثال والإجراءات التنظيمية، وفقاً لما ذكرته «وكالة بلومبيرغ للأنباء».

واعتبر وونغ، الذي يشغل منصب وزير المالية منذ عام 2021 أيضاً، أن علاج تكاليف المعيشة المتزايدة باستمرار، التي يواجهها مواطنو سنغافورة يُعد أولوية قصوى، وتعهد بتخفيف تأثير التضخم من خلال اتخاذ إجراءات لدعم المواطنين، بما في ذلك صرف إعانات نقدية لهم.

ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد سنغافورة نمواً بنسبة تراوح بين 2 و3% العام الجاري بفضل الطلب الخارجي سريع التعافي.

وتعهد رئيس الوزراء الشهر الجاري «بمضاعفة الجهود» لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي للمواطنين الأكثر ضعفاً.