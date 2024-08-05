ارتفاع أسعار الذهب في ظل موجة بيع في الأسواق العالمية
صعدت العقود الآجلة لأسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل موجة بيع تشهدها البورصات العالمية بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.51% إلى 2482.50 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.36% إلى 2434.20 دولار للأونصة.
كذلك لقيت العقود الآجلة للذهب دعما من مخاوف من تفاقم المواجهة في منطقة الشرق الأوسط.
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