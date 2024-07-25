الذهب يتراجع بأكثر من 1% وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة، اليوم، لتصل إلى أقل مستوى في أسبوعين وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2369.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1302 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى منذ العاشر من يوليو تموز. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 2368.80 دولار.

وتترقب الأسواق قراءة إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها غدا الجمعة لتعديل توقعاتهم بشأن توقيت خفض المركزي الأميركي للفائدة.

وتزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا كلما انخفضت أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.8 بالمئة إلى 27.6 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى في 11 أسبوعا.

وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 933.68 دولار قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. ونزل البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 905.32 دولار.