الذهب يستقر قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2409.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2410.50 دولار.

وتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 29.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 940.41 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.50 دولار للأوقية.