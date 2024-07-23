الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلا 2401.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2403.60 دولار.

ويترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 29.14 دولار للأوقية، وسجل البلاتين 951.13 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.43 دولار للأوقية.