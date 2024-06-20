تراجع صادرات الساعات السويسرية بنسبة 2.2% في مايو

تراجعت صادرات الساعات السويسرية بنسبة 2.2% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أعلن بنك فونتوبل السويسري.



وقال بنك فونتوبل إن التراجع في صادرات الساعات السويسرية جاء متوافقا مع التوقعات إلى حد كبير، ويؤكد استمرار البيئة الصعبة في هذه الصناعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال المحلل جان فيليب بيرتشي، الخبير في صناعة الساعات في بنك فونتوبل السويسري، إن الصادرات واجهت بعض المقارنات الصعبة حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 14% في مايو 2023.



وتؤكد الإحصاءات المخاوف المستمرة بشأن الطلب على السلع الفاخرة في السوقين الآسيويين الرئيسيين.