الصادرات الإيطالية ترتفع 10.7 % في أبريل الماضي

قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء «إستات»، إن الصادرات الإيطالية سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 10.7% في شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.4%.

وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية في إيطاليا، وفق ما أوردته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أن النمو السنوي يشمل جميع الدول الشريكة التجارية الرئيسية تقريباً، سواء من الاتحاد الأوروبي، أو من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، حيث أنهى ارتفاع الصادرات للأخيرة عاماً من الانخفاض المستمر.

وأوضح «إستات» أن الصادرات الإيطالية ارتفعت بنسبة 2.3% في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، فيما انخفضت الواردات بنسبة 1.1% على أساس شهري.

وفي شهر أبريل 2024، سجل الميزان التجاري فائضاً قدره 4,807 مليارات يورو (مقارنة مع عجز 228 مليون يورو في دول الاتحاد الأوروبي)، وفائضاً قدره 5,036 مليارات يورو مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

