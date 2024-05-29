الأسهم اليابانية تغلق حمراء مع تراجع ثقة المستهلكين

أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية على تراجع، في ختام تعاملات اليوم، لتتخلي عن مكاسبها الصباحية أثر صدور بيانات رسمية، أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين خلال شهر مايو الحالي.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، منخفضا بنسبة 0.77%، ما يعادل 298.5 نقطة، ليصل عند مستوى 38556.87 نقطة.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% توازي 1.55 نقطة، ليبلغ مستوى 2741.62 نقطة.