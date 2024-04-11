تراجع أسعار الذهب

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع ملموس بعد ارتفاعها ثلاثة أيام على التوالي، حيث تضرر المعدن الأصفر من ارتفاع الدولار على خلفية ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات مما يقلل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية قريبا.

وبعد إعلان بيانات التضخم اليوم تراجعت فرص خفض الفائدة الأمريكية خلال يونيو المقبل إلى 1ر15% فقط وفقا لمؤشر مراقبة مجلس الاحتياط الاتحادي.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 30ر105 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 20ر105 نقطة في تعاملات الظهيرة بارتفاع قدره نقطة مئوية تقريبا عن مستواه أمس.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 90ر13 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 60ر2329 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 070ر0 دولار أي بنسبة 215ر0% إلى 961ر27 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي..

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات نتيجة ارتفاع أسعار المسكن والوقود.

وذكرت الوزارة أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 4ر0% شهريا، وهي نفس الزيادة المسجلة في فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3ر0% شهريا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 4ر0% شهريا للشهر الثالث على التوالي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3ر0% .

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر3% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر3% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر3% سنويا خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي 8ر3% سنويا خلال الشهر الماضي، وهو نفس مستواه في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 7ر3% سنويا.