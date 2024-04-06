وسط مكاسب متتالية للأسبوع الثالث.. سعر الذهب يبلغ مستوى قياسيا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس/ آذار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.69% إلى 2329.15 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المعدن الأصفر بأكثر من 4% خلال الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وفق "رويترز".

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% أو 36.9 دولارا عند التسوية إلى 2345.4 دولار، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 4.8% .

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المزي الأميركي) جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% الشهر الماضي.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنحو 59% لخفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو/ حزيران.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.