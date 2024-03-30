إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 5.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي

حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبرايرالماضي إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه، بزيادة 54%، مقارنة بالعام المالي السابق (حتى فبراير 2023) والذي حققت خلاله إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3,45 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الربع للعام المالي 2023-2024 والثاني خلال 2024 وتم خلاله مناقشة موضوعات مهمة أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.

وأوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة خلال عرض الموقف المالي أن المنطقة حققت حتى فبراير من عام 2024 صافي أرباح بقيمة 3,74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن الأرباح التي أعلنت في فبراير من العام 2023 البالغة 2,38 مليار جنيه.