الذهب يواصل مكاسبه ويربح 3 دولارات في المعاملات الفورية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات اليوم، مع تجاوزها حاجز 2180 دولارا للأونصة بمكاسب 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 11:57 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.14% أو ما يعادل 3.07 دولار ليصل إلى 2182.26 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3.2 دولار لتصل إلى 2188.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.09% إلى 24.57 دولار للأوقية، ونما البلاتين بنحو 0.96% إلى 923.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.83% إلى 1033.78 دولار.