وزير البترول المصري : التحول نحو الطاقات النظيفة مرهون بتوفر التمويل

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم السبت ، أهمية توحيد الرؤى بين أعضاء المنتدى وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل جسامة التحديات التي تتطلب مواجهتها بذل الكثير من الجهود.

وجدد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، تمسك بلاده بالعمل "بشكل وثيق مع جميع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز لتأمين مستقبل طاقة آمن ومستدام مع تأثير أقل على البيئة، انطلاقا من رسالتها الداعية إلى العمل لمصلحة الانسانية، ونشر السلام، وتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف الملا ، في كلمة خلال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، أن "الطلب العالمي على الغاز شهد نموا ملحوظا كوقود نظيف منخفض الانبعاثات، فضلا عن دوره لدعم خطط التنمية الاقتصادية إلى جانب الحفاظ على البيئة".

وأشار الملا إلى أن مصر تبنت رؤية طموحة للتحول إلى طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والعمل على تقليل الانبعاثات للبترول، واستخدام الغاز الطبيعي والتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن التحول نحو الطاقات النظيفة مرهون بتوفر التمويل المناسب وتوفير التكنولوجيات اللازمة وصياغة رؤية مشتركة لضمان قدرة الدول على الالتزام بهذا التحول.