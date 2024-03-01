استقرار الدولار بعد تصريحات من البنك المركزي

انخفض الين مقابل الدولار، اليوم، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة رفع التضخم إلى المستوى المستهدف.

وفي الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملات الرئيسية، والتقطت عملة بتكوين الأنفاس بعد ارتفاعها الشهر الماضي، وانخفض اليوان الصيني بعد بيانات التصنيع الضعيفة.

وارتفع الدولار 0.26 بالمئة إلى 150.36 مقابل الين بعد ارتفاعه 6.3 بالمئة في أول شهرين من العام.

وظل اليورو دون تغير تقريبا عند 1.0807 دولار، ولم يتفاعل كثيرا مع الأرقام التي أظهرت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو بأقل قليلا من المتوقع إلى 2.6 بالمئة في فبراير شباط من 2.8 بالمئة في يناير.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية قليلا بعد أن أظهر مسح انكماش نشاط المصانع للشهر الخامس على التوالي في فبراير شباط. وجرى أحدث تداول عند 7.2139 للدولار، بانخفاض حوالي 1.3 بالمئة منذ بداية العام.

وارتفعت عملة بتكوين بواحد بالمئة في أحدث تداولات عند 61900 دولار بعد تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ عام 2020 في فبراير شباط، مدفوعة بتدفق الأموال النقدية إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

وأظهر الفرنك السويسري رد فعل متواضعا على إعلان رئيس البنك الوطني توماس جوردان أنه سيتنحى بعد 12 عاما. وسجل انخفاضا طفيفا في أحدث التداولات عند 0.8856 فرنك للدولار.