99 مليار دولار مبيعات «هواوي» في 2023

توقعت شركة «هواوي» أن تتجاوز إيرادات مبيعاتها 700 مليار يوان (نحو 98.83 مليار دولار أميركي) لكامل عام 2023، وذلك مع عودة العمليات التشغيلية للشركة إلى الحالة الطبيعية بشكل تدريجي.

وأضافت الشركة في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، أن أعمال البنية التحتية للمعلومات والاتصالات الخاصة بها حافظت على نمو قوي في عام 2023، حيث تجاوزت أعمال الأجهزة الطرفية التوقعات، بينما حققت الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، كما تحسنت بشكل ملحوظ تنافسية حلول السيارات الذكية.